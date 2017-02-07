AliExpress не отменял бесплатную доставку в Россию

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Китайский интернет-магазин не отменял бесплатную доставку товаров дороже $2 из Китая в Россию, заявил ТАСС глава российского подразделения компании Марк Завадский.

"Мы не говорим об отмене бесплатной доставки, об этом вообще речи не идет. Речь идет о том, что продавец теперь не имеет права отправлять без трека товар дороже $2", - сказал он.

AliExpress с 7 февраля изменил официальные правила доставки товаров из Китая в Россию: теперь все товары дороже $2 продавцы обязаны отправлять регистрируемой почтой, поэтому для них стало нельзя использовать эконом-доставку.

Завадский подчеркнул, что большинство товаров на AliExpress сохранит опцию "бесплатная доставка" для покупателей. Однако продавцам предстоит решить, что делать с расходами по доставке. Вырастут ли цены на товары с AliExpress для россиян - зависит от продавцов, пояснил он.

Глава российского подразделения компании полагает, что часть продавцов не будут увеличивать цену для российских покупателей, другие, если и увеличат, то незначительно. "На AliExpress нет какого-то единого стандарта цены. Товар есть у всех продавцов, у кого-то по акции, у кого-то без акции... Понять, какая цена должна быть на этот товар невозможно в принципе, поэтому для покупателя фактически это история несколько незаметная", - пояснил он.

Альтернатива есть

Альтернативным вариантом классической доставке регистрируемых почтовых отправлений, которые реализует почтовые операторы разных стран, является новый продукт логистической компании Cianiao (аффилирована с Alibaba) и "Почты России", который был запущен в то же время, что и новые условия доставки. В отличие от классического подробного отслеживания регистрируемых посылок по трек- номеру, новый сервис AliExpress Saver дает возможность отследить только основные стадии доставки посылки (например, отправка или прохождение таможни). По этой причине новый сервис дешевле, чем классическая отправка регистрируемой посылки, и, как рассчитывают в AliExpress, сможет заменить нерегистрируемые посылки.

В любом случае, стоимость доставки как нерегистрируемых посылок (так называемая экспресс-доставка), так и регистрируемых посылок, а также нового промежуточного варианта - AliExpress Saver - уплачивает покупатель либо напрямую, либо как часть цены товара, резюмировал Завадский. "С экономической точки зрения доставка, как и любая другая услуга, в принципе не может быть бесплатной, кто-то всегда за нее платит", - подчеркнул он.

Варианты доставки

Почтовые отправления в целом бывают двух типов - с маркировкой (регистрируемые) и без (нерегистрируемые). Стандартные и крупные посылки (от 2 кг) являются регистрируемыми (то есть содержат штрих-коды с информацией об отправителе, получателе, содержимом), мелкие (до 2 кг) традиционно сейчас могут поступать без регистрации.

Нерегистрируемые (простые) отправления принимаются у отправителя без квитанции и вручаются адресату без расписки (это касается писем, открыток, бандеролей и мелких посылок весом до 2 кг). Их нельзя отслеживать и общая сумма таких посылок на одного получателя не поддается подсчету.

Регистрируемые посылки принимаются у отправителя с выдачей квитанции, они маркированы штриховым почтовым идентификатором (ШПИ) и могут прослеживаться на всем пути следования. Такие отправления доставляют, например, EMS, DHL, SPSR и DPD.

Нерегистрируемые посылки могут служить основой для формирования потоков так называемой "серой почты", когда почтовые отправления пересылаются с использованием логистической инфраструктуры почтового оператора, однако сам он об этом не знает. Для борьбы с "серой почтой" "Почта России" разработала изменения, предусматривающие переход на регистрируемые отправления. Нерегистрируемые почтовые отправления смогут приходить только в город Мирный (Якутия). Предполагается, что изменения вступят в силу весной 2017 г.

Защита покупателей и продавцов

Если говорить о вариантах доставки, которыми покупатели могут воспользоваться на AliExpress, то до введения изменений опция "бесплатная доставка" представляла собой чаще всего эконом-доставку, стоимость которой была включена продавцом в цену товара. "Продавцы как включали её (доставку - прим. ред.), в основном, в стоимость товара, так и будут включать, просто теперь от $2 и выше вся доставка, в том числе включенная в стоимость товара, будет регистрируемая. То есть базой для опции "бесплатная доставка" будет не эконом-доставка, а AliExpress Saver", - рассказал Завадский.

Других вариантов доставки товара с AliExpress в регистрируемом почтовом отправлении, по его словам, много, и их условия не изменились. Также пользователь может выбрать курьерскую доставку.

Завадский пояснил, что AliExpress изменил условия доставки для повышения качества обслуживания. "Когда ты отправляешь нерегистрируемой почтой что-то, то сложно понять, где твоя посылка, получил её или не получил... Много просторов для манипуляций, споров. А с регистрируемой все понятно", - подчеркнул он. "Это защита потребителей от плохих продавцов и защита продавцов от недобросовестных покупателей", - отметил он.

Изменения в правилах коснутся также доставки товаров на Украину и в Белоруссию: жители этих стран совсем не смогут оформлять эконом-доставку на AliExpress. В этих странах также запущен продукт Cianiao по упрощенной регистрации посылок.

Ранее сообщалось, что AliExpress отменит бесплатную доставку в РФ товаров дороже 2 долларов.

Источник: tass.ru