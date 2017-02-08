В Донецке погиб Михаил Толстых (Гиви)

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В результате террористического акта погиб Герой ДНР, полковник Михаил Толстых «Гиви».

Сегодня, в 6:12, в результате террористического акта погиб Герой ДНР командир батальона «Сомали», полковник Михаил Толстых, известный как «Гиви». Об этом сообщили в Министерстве обороны ДНР. «Это продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против жителей Донбасса. На месте теракта работает следственная группа», — отметили в пресс-службе МО ДНР. В Республике усилены меры безопасности. Жителей просят проявлять спокойствие. В случае выявления подозрительных лиц немедленно сообщать в экстренные службы МГБ, МВД и военной комендатуры ДНР.

Источник: dnr-online.ru