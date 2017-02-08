Семь российских моряков похищены нигерийскими пиратами

/В мире/

Посольство России в Нигерии обратилось к властям страны за помощью в установлении местонахождения семи россиян, похищенных с судна в водах Нигерии.

"В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно "BBC Caribbean". С борта подвергшегося пиратскому нападению судна "BBC Caribbean" похищены семь граждан России и гражданин Украины", - говорится в твиттере посольства.

"В связи с захватом посольство России обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных", - подчеркивают в российской дипмиссии.

Источник: interfax.ru