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Семь российских моряков похищены нигерийскими пиратами

Посольство России в Нигерии обратилось к властям страны за помощью в установлении местонахождения семи россиян, похищенных с судна в водах Нигерии.

"В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно "BBC Caribbean". С борта подвергшегося пиратскому нападению судна "BBC Caribbean" похищены семь граждан России и гражданин Украины", - говорится в твиттере посольства.

"В связи с захватом посольство России обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных", - подчеркивают в российской дипмиссии.

Источник: interfax.ru

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Категория: Новости / В мире

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