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Английские учителя начали носить полицейские камеры, чтобы фиксировать поведение учеников

В двух английских государственных школах решили провести эксперимент и раздали учителям нательные камеры, как у полицейских. Об этом сообщает BBC.

«Учителя не будут скрывать, что носят камеры», — рассказал изданию исследователь из английского Университета Портсмута. «Если учитель чувствует, что существует опасность для него или кого-либо из учеников, то он может надеть камеру и зафиксировать любой инцидент», — добавил он. То есть камеры не будут использовать всё время — включать их рекомендуют только в особых случаях, чтобы иметь доказательства произошедшего.
Как пишет издание, записи с камер учителя также могут использовать, что доказать родителям учеников, что дети плохо себя ведут и безобразничают в классе.
Организация TES опросила 600 учителей и выяснила их отношение к нательным камерам. Больше трети из них (38%) заявили, что будут чувствовать себя с камерами в большей безопасности. Но остальные 62% отнеслись к нововведению не так положительно. Камеры нарушают конфиденциальность и границы частной жизни, уверены они. Глава английской Ассоциации учителей и лекторов Мэри Бустед, например, заявила, что «школы не должны превращаться в тюрьмы».
Если есть такая функция прицепи опрос. Стоит ли в российских школах использовать подобное новшество.

Источник: mel.fm

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Категория: Новости / В мире

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