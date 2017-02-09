Из-за случайного удара ВКС РФ погибли трое турецких военнослужащих

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Трое турецких военных погибли и еще 11 получили ранения в результате непреднамеренного удара российской авиации, заявили в турецком Генштабе.

Инцидент произошел в районе города Эль-Баб.

Отмечается, что российские самолеты во время авиаударов по объектам группировки "Исламского государство" (ИГ, запрещена в России) случайно поразили здание, где находились турецкие военнослужащие, участвовавшие в операции "Щит Евфрата".

Сообщается также, что Москва и Анкара проведут совместное расследование этого происшествия.

Президент России Владимир Путин по телефону выразил соболезнования турецкому лидеру Тайипу Эрдогану, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

С середины января ВКС России и ВВС Турции проводят совместные операции против террористических группировок в Сирии. В результате в районе города были уничтожены более 60 целей: складов боеприпасов, ГСМ и вооружения, а также районов скопления боевиков с техникой.

Источник: ria.ru