РФ просит Саудовскую Аравию разрешить мусульманам Крыма прилетать на хадж прямыми рейсами

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Российская сторона просит Саудовскую Аравию положительно решить вопрос о том, чтобы мусульмане Крыма могли приезжать в эту страну на хадж прямыми чартерными рейсами, заявил вице-спикер Совета Федерации, уполномоченный по делам хаджа Ильяс Умаханов.

"Мы рассматриваем хадж вне политики, это духовная сфера человека. И мы бы очень просили изучить и по возможности положительно решить вопрос о том, чтобы паломники из республики Крым могли совершать прямые чартерные рейсы из Симферополя или в Мекку, или в Медину", - сказал И.Умаханов на встрече с послом Саудовской Аравии Ибрахимом Али Аль-Расси в Москве в четверг.

По словам вице-спикера, за последние три года число крымских мусульман, совершивших хадж, увеличилось в четыре раза.

"Сегодня количество паломников из республики Крым исчисляется сотнями, а с учетом восстановления общей квоты - 20 500 человек - наверное, в этом году их будет гораздо больше", - отметил И.Умаханов.

По его словам, в настоящее время крымские паломники сталкиваются с логистическими сложностями. Так, им приходится сначала лететь либо в Москву, либо в Минводы, а это, кроме прочего, сказывается на стоимости их паломнической путевки.

Он также сообщил, что, например, между Турцией и Крымом налажено паромное сообщение, и "рассматривается вопрос использования воздушного пространства".

В свою очередь саудовский посол пообещал, что посольство Саудовской Аравии в Москве передаст в Эр-Рияд запрос со стороны России об открытии прямых авиарейсов с Крымом для организации хаджа крымских мусульман и даст для этого положительную рекомендацию.

"Что касается вопросов по поездке мусульман из республики Крым в хадж и облегчения их пути, весь комплекс вопросов я себе пометил и направлю запрос с соответствующей положительной рекомендацией со своей стороны", - сказал он на встрече с И.Умахановым.

Источник: interfax-religion.ru