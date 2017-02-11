В США узнали о намерении России выдать Сноудена

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Российские власти обсуждают возможность выдачи бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена в США, сообщает NBC со ссылкой на несколько источников в американских спецслужбах.

По данным издания, Россия планирует выдать Сноудена в качестве «подарка» президенту США Дональду Трампу. Никаких официальных подтверждений этим сведениям нет.

Представители Сноудена заявили, что ничего не знают о намерении России выдать специалиста по информационной безопасности. Сам Сноуден в твиттере опубликовал ссылку на материал NBC и сказал, что это является подтверждением тому, что он никогда не сотрудничал с российскими спецслужбами.

«Команда Сноудена не получала таких сигналов и не имеет новых поводов для озабоченности», — сказал адвокат Сноудена Бен Уизнер (англ. яз.). NBC News

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден с 2013 года живет в России. Он был вынужден уехать из США после того, как передал журналистам секретную информацию о системах слежки за пользователями в интернете, созданных американскими спецслужбами.

В США Сноудена обвиняют в государственной измене, ему грозит до 30 лет тюрьмы. И Барак Обама, и действующий президент США Дональд Трамп настаивали на выдаче Сноудена в США.

Источник: meduza.io