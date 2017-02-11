В Минске задержали украинского поэта из-за запрета на въезд в Россию

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В Минске 10 февраля был задержан украинский поэт Сергей Жадан. Поводом для задержания стало внесение Жадана еще в 2015 году в список лиц, которым запрещен въезд в Россию.

По словам Жадана, ему сначала не назвали причину задержания, но затем рассказали, что он находится в списках лиц, которым запрещено въезжать в Россию, а значит, он не может находиться и в Белоруссии. Поэт провел ночь под стражей, после чего его отпустили и поставили в паспорт штамп о запрете на въезд в Белоруссию.

МИД Украины пообещало направить Минску ноту протеста в связи с задержанием Жадана.

Россия и Белоруссия с 2015 года взаимно признают «черные списки» лиц, которым запрещен въезд на территорию этих стран. Таким образом, человек, которому запрещено по тем или иным причинам въезжать в РФ, не может приехать и в Белоруссию.

Сергей Жадан пишет стихи и прозу на украинском языке. В 2008 году его роман Anarchy in the UKR в переводе на русский язык вошел в число номинантов на премию «Национальный бестселлер». Жадан был активным сторонником «Евромайдана» в 2013–2014 годах.

Источник: meduza.io