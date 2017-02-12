КНДР произвела запуск баллистической ракеты

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КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Об этом со ссылкой на заявление Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщило агентство Ренхап.

"Военные определяют, была ли это баллистическая ракета средней дальности "Мусудан", - приводит агентство слова источника в южнокорейских вооруженных силах.

Запуск был произведен около 07:55 по местному времени (01:55 мск) с полигона в северокорейской провинции Пхенан-Пукто. По последним данным, ракета пролетела около 500 км. Южнокорейские военные в настоящий момент уточняют тип баллистической ракеты - предполагается, что это могла быть ракета типа "Мусудан" дальностью действия 2,5-4 тыс. км.

Секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что запущенная КНДР ракета упала в акватории Японского моря. "Ракета была запущена с западного побережья Северной Кореи и, судя по всему, упала в акватории Японского моря", - подчеркнул он. По словам Суги, ракета не достигла японской исключительной экономической зоны.

"Никакого ущерба (Японии) на данный момент зафиксировано не было. Но это серьезная проблема с точки зрения обеспечения безопасности полетов и навигации в регионе, - также заявил генсек японского правительства, подчеркнув, что запуск был прямым нарушением резолюций Совета безопасности ООН. - Повторяющиеся северокорейские провокации совершенно недопустимы. Мы выражаем решительный протест".

Запуск КНДР ракеты абсолютно неприемлем. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе совместного с президентом США Дональдом Трампом выхода к прессе в элитном поместье "Мар-а-Лаго" (Mar-a-Lago) во Флориде.

"Запуск Северной Кореей ракеты абсолютно неприемлем. КНДР должна полностью выполнять резолюции Совета Безопасности ООН ", - подчеркнул Абэ.

Источник: tass.ru