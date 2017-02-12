Корабли четырех стран НАТО проведут учения в Черном море

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Корабли Канады, Испании, Румынии и Болгарии отработают в понедельник в Черном море в рамках совместных учений противовоздушную оборону и отражение атаки условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Болгарии.

"Во время учений типа PASSEX (passing exercise), который пройдут в акватории Черного моря 13 февраля, будут отработаны элементы тактического маневрирования, противовоздушной обороны, отражения асимметричных атак надводного противника, доставки груза при помощи вертолета и другие маневры", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, в порт Варна для участия в маневрах прибыли два фрегата из состава Второй группы постоянной готовности объединенных военно-морских сил НАТО - St. John's (Канада) и Almirante Juan de Borb?n (Испания), фрегат из Румынии, болгарский корвет "Решительный" и группа специального отряда морской разведки болгарских ВМС.

Группа кораблей из государств Североатлантического альянса вошла в Черное море 31 января, чтобы принять участие в учениях "Морской щит" (Sea Shield).

Источник: tass.ru