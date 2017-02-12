В Беларуси вступили в силу новые правила въезда для граждан 80 стран

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Новые правила безвизового въезда в Белоруссию вводятся в действие с этого воскресенья.

"Пятидневный безвизовый режим въезда в Беларусь граждан 80 стран вступит в силу с 12 февраля", - проинформировали в МИД. Соответствующий указ президента публикован 11 января на национальном правовом портале.

Как сообщалось, указ президента Белоруссии "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" устанавливает безвизовый порядок въезда в страну на срок не более пяти суток через национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства.

В первую очередь, речь идет о благоприятных в миграционном плане странах, стратегических партнерах Белоруссии и государств, в одностороннем порядке установивших безвизовый режим в отношении белорусских граждан. Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии.

Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам = Br46), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро, действующий в Белоруссии.

Устанавливаемый порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Белоруссию авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется).

Источник: interfax.ru