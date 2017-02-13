В Абхазии провели соревнования по стрельбе из гранатометов

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В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Абхазия, проведением состязаний по выполнению упражнений боевых стрельб были завершены месячные сборы гранатометчиков.

В мероприятии принимали участие около 300 стрелков ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и станковых автоматических гранатометов АГС-17.

На завершающем этапе сборов военнослужащие соединения соревновались в меткости при выполнении стрельб из штатного вооружения в различных физико-географич еских условиях - в равнинной части полигона Гудаута и на побережье Черного моря полигона Нагвалоу.

Гранатометчикам предстояло поразить различные статические и динамические мишени, имитирующие танки и легкобронированн ую технику противника. Половина стрельб прошла в ночное время суток.

Особое внимание в ходе состязаний было уделено стрельбе из АГС-17 с закрытых и полузакрытых огневых позиций по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественными складками местности - в лощинах, оврагах, на обратных скатах высот на расстояниях до 1700 м.

Руководители соревнований, с помощью установленных на полигонах современных модульных комплексов стрельбищного оборудования, оснащенного компьютерами и радиопередающими устройствами, в режиме онлайн вели наблюдение и оценивали результаты стрельб.

По итогам состязаний лучшие гранатометчики военной базы будут поощрены ценными подарками и грамотами от командования соединения на ближайшем праздничном построении в честь Дня защитника отечества.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа