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СБУ возбудила уголовное дело в отношении Захара Прилепина

Как сообщила  пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook,
Служба безопасности Украины возбудила в отношении Захара Прилепина уголовное дело.

«СБУ відкрила кримінальне провадження проти «політрука» Прилєпіна
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти громадянина Російської Федерації Євгена Прилєпіна.
Досудове розслідування ведеться за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) та ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.».
Захар Прилепин - российски писатель (лауреат нескольких общероссийских премий в области литературы), журналист и политический деятель уехал в ДНР, где возглавил батальон. По информации из открытых источников, с декабря 2015 года Захар Прилепин является советником Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. С октября 2016 года — заместитель командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР с ноября 2016 года — в звании майора.

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Категория: Новости / В мире

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