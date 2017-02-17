Международная платежная платформа PayPal назвала россиян самой читающей нацией

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Сегодня международная платежная платформа PayPal представила результаты опроса, проведенного совместно с агентством SuperData и посвященного привычкам и особенностям поведения россиян в использовании цифрового контента. Опрос, проводившийся в 10 странах, показывает, что россияне являются одними из самых активных потребителей кино и сериалов, музыки, игр и электронных книг.

Самая читающая нация

По результатам опроса, проведенного в 10 странах (включая Великобританию, Германию, Испанию, Италию, Объединенные Арабские Эмираты, Польшу, США, Францию и Японию), россияне оказались самыми читающими: 33% респондентов, пользующихся электронными книгами, читают их каждый день, а 30% – от 4 до 6 раз в неделю. Из жанров россияне, читающие электронные книги, предпочитают научную фантастику и фэнтези (43%), триллеры и мистику (37%), а также литературу деловой и финансовой тематики (30%).

Российские пользователи электронных книг выбирают их из-за меньшей стоимости (61%), а также потому, что таким способом легче найти редкие произведения (60%).

Cамыми популярными платными сервисами являются LitRes (57%), Google Play Books (44%) и Amazon (30%). Чаще всего россияне читают книги со смартфонов (54%), компьютеров и ноутбуков (53%), а также планшетов (51%). Наименее популярны специальные ридеры – ими пользуются только 35% опрошенных.

За исследуемые три месяца в среднем 65% респондентов тратили на электронные книги менее 1 200 рублей.

Классическая музыка – дома и в дороге

Что касается музыки, россияне предпочитают слушать поп (76%), рок (63%) и классику (46%). При этом в России классические композиции слушают гораздо чаще, чем в других странах-участниках опроса. Привычнее всего россиянам слушать музыку в транспорте (72%), в гостиной (62%) и в спальне (60%).

Согласно результатам опроса среди россиян, которые платят за музыкальные композиции, пользуются популярностью такие сервисы, как Google Play Music (60% опрошенных), ВКонтакте (60%), а также Яндекс.Музыка (53%) и iTunes Store (28%). При этом в России большинство респондентов пока не хотят окончательно переходить на стриминговые сервисы, предпочитая хранить музыку на своих девайсах (согласно исследованию, 84% платят за то, чтобы скачивать музыку, а используют стриминг – только 28%).

Каждые три месяца чуть менее половины опрошенных россиян (43%), покупающих музыку, тратят на нее менее 1 200 рублей, а 40% пользователей от 1 200 до 3 599 рублей.

Игры в рабочее время

В отличие от других участвовавших в опросе стран, самым популярным игровым жанром в России являются шутеры, в которые играет 47% потребителей. Другими популярными жанрами являются экшен – на втором месте – (45%) и приключенческий экшен – на третьем (41%). При этом мужские вкусы отличаются от женских: вторые тоже любят приключения, но у них также очень популярны головоломки и стратегии.

Российские геймеры предпочитают играть на компьютерах и ноутбуках (48%), мобильные устройства выбирают только 11%, а наименее популярны пока игровые консоли (7%). В то время как среди геймеров предсказуемо немного пользователей компьютеров Apple, их процент выше среди женщин.

Большинство российских PC-геймеров играет в спальне (68%), а также в гостиной (60%). При этом почти четверть опрошенных игроков в PC признается, что отвлекается на игры в офисе. Мобильные игры чаще всего занимают россиян в спальне (71%) и в транспорте по дороге домой или в офис (68%).

Самыми популярными сервисами для покупки мобильных игр стали Google Play (85%) и Apple App Store (29%); для компьютерных – Steam (58%), Mail.ru (38%) и Amazon (24%). Из сервисов приставок россияне наиболее часто выбирают PlayStation Store (82%), Xbox Live (22%) и Amazon (22%).

Опрошенные пользователи приставок готовы платить за электронный контент больше, чем геймеры из других категорий. Так, 52% из них тратят хотя бы 3 600 рублей в месяц (для сравнения: среди любителей мобильных игр только 6% расходуют аналогичные суммы). При этом пользующихся приставками игроков значительно меньше, чем остальных потребителей электронного контента.

“Это исследование представляет интересную картину российского рынка цифровых товаров и показывает, что вопреки расхожему мнению, россияне вполне готовы платить за контент," – говорит Ольга Лоншакова, директор по развитию бизнеса PayPal в России. – По нашим данным можно сделать аналогичные выводы – популярность легальных сервисов растет. Я сама часто смотрю кино или слушаю музыку онлайн, и на собственном примере знаю, как важно быстро найти и быстро оплатить желаемый контент. Мы уверены, что возможность простой, быстрой и безопасной оплаты – один из важных факторов перехода россиян на легальные сервисы."

Источник: Международная платежная платформа PayPal