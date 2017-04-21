Захарова предложила сделать слова Олега Скрипки про «гетто для незнающих украинский язык» девизом Евровидения 2017

/В мире/

СМИ:" Украинский музыкант, солист группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил: "Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий коэффициент интеллекта (IQ), таким ставят диагноз "дибилизм". Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с проблемами, на волонтерских началах будем петь им "Владимирский централ".

Это надо оформить в виде растяжек и повесить от Аэропорта "Борисполь" до Крещатика:"Приветствуем участников Евровидения. Чувствуйте себя как в Европе: мы строим гетто для дебилов, которые не говорят по-украински. Welcome to Ukraine!" А ещё на Кучму обижались за название книги "Украина - это не Россия". Да он миллион раз прав, и слава Богу! Пишет Захарова у себя в фейсбук.