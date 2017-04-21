В Армении начались лётные учения истребительной и армейской авиации ЮВО

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В российской авиационной военной базе Эребуни Южного Военного округа, дислоцированной в Армении, в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения стартовало летное тактическое учение. В учении задействовано более 50 единиц военной колесной специальной и авиационной техники, а также фронтовые истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-8МТШ и Ми-24.

Военные летчики и экипажи вертолетов будут отрабатывать вопросы прикрытия войск с воздуха, а также поражение и уничтожение воздушных целей.

В розыгрыше боевых действий звено самолетов МиГ-29 будет имитировать вражескую авиацию, с которым летчики отработают поиск, перехват, воздушный бой и принудительную посадку на аэродром. Истребительная и армейская авиация выполнит имитацию ударов и прикрытие подразделений российской базы в ходе проведения зачетных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин на высокогорных полигонах «Камхуд» и «Алагяз».

Одним из этапов учения станет отработка летчиками вопросов перебазирования на запасной аэродром. Для этого, подразделения наземных служб выполнят ряд задач по обеспечению непрерывной связью, радиолокационному контролю полетов по различным маршрутам, подготовке взлетно-посадочной полосы, заправке и маскировке авиационной и специальной техники. Также будут отработаны задачи по экипировке летчиков на земле в общевойсковые защитные костюмы и противогазы, проведению дегазации и дезактивации самолетов при попадании в полете в условное радиоактивное облако.

Летное тактическое учение истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми-8МТШ и Ми-24 российской авиационной военной базы «Эребуни» ЮВО в Закавказье является завершающим этапом боевой подготовки военнослужащих летного и обслуживающего состава соединения в зимнем периоде обучения.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа