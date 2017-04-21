Отряд кораблей Балтийского флота завершил прохождение пролива Ла-Манш в рамках планового дальнего похода

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Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий», «Сообразительный», морского буксира МБ-123, танкера «Кола», находящийся в дальнем походе, завершил прохождение проливов Па-де-Кале, Ла-Манш.

В ходе выполнения учебно-боевых задач корабли отряда в Северной Атлантике осуществили пополнение запасов топлива и провели плановые осмотры кораблей. Для этого были задействованы морской танкер «Кола» и морской буксир МБ-123, находящиеся в составе отряда.

В рамках выполнения задач планового дальнего похода корабли отряда также провели совместное маневрирование. Боевые расчеты кораблей в движении по утвержденному маршруту выполнили совместный поиск, обнаружение подводных лодок условного противника, с привлечением дислоцированных на борту корветов корабельных вертолетов Ка-27ПЛ, в рамках учений по организации противолодочной обороны (ПЛО) на ходу в районах Атлантики.

Отряд кораблей покинул Военную гавань г.Балтийска 7 апреля и взял курс в Атлантический океан в рамках регулярного военно-морского присутствия в Мировом океане.

Источник: Пресс-служба Балтийского флота