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Турция продлила безвизовый режим для россиян до 90 дней

Турция в полтора раза продлила срок безвизового пребывания в стране для россиян. Теперь граждане России могут находиться в стране до 90 дней без оформления дополнительных разрешений, объявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Отметив, что регион, где расположена Турция, переживает важные перемены, министр напомнил, что вопрос упрощения визового режима с Россией обсуждался еще до инцидента со сбитым российским Су-24 в 2015 году, когда Москва на полгода запретила полеты в Турцию.

Глава дипломатии далее раскритиковал двойные стандарты стран Запад, пытающихся поучать Турцию и Россию в вопросе обеспечения прав человека. «Власти ряда европейских государств вводят запреты на мероприятия турецкой диаспоры с участием представителей Турции. Причем речь идет о странах, где проживает до миллиона этнических турок. Налицо проявлением ксенофобии», - подчеркнул Чавушоглу.

Источник: Anadolu

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Категория: Новости / В мире

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