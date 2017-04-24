Россия заняла третье место в мире по расходам на оборону

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Россия вернулась на третье место среди стран, с самыми крупными расходам на оборону, говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

В 2016 году, по данным SIPRI, РФ потратила на оборонные нужды 69,2 миллиарда долларов, что позволило ей переместиться с четвертого на третье место в мире. По сравнению с предыдущим годом, расходы России на оборону выросли на 5,9 процента.

Саудовская Аравия, занимавшая в прошлом году третье место, сократила расходы на оборону на 30 процентов, до 63,7 миллиарда долларов, и теперь занимает четвертое место.

Первое место в списке стран с самыми большими расходами на оборону в очередной раз заняли США. В 2016 году, по данным SIPRI, Соединенные Штаты потратили на оборонные нужды 611 миллиардов долларов, на 1,7 процента больше, чем годом ранее.

Китай сохранил второе место с расходами на оборону в 215 миллиардов долларов, на 5,4 процента больше, чем в 2015 году.

Источник: SIPRI