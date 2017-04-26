Военнослужащие российской военной базы в Южной Осетии примут участие в Параде Победы в Цхинвале

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Военнослужащие российской военной базы ЮВО в Республике Южная Осетия тренируют парадные расчеты для участия в военном шествии, посвященном 72-й годовщине Победы Советских войск в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.

На строевом плацу соединения проходят тренировки парадных расчетов к которым привлечено более 200 военнослужащих и около 10 единиц боевой техники российской военной базы ЮВО.

В составе механизированной колонны российской военной базы 9 мая на главной площади г. Цхинвал пройдут танк Т-72, боевая машина пехоты БМП-2, реактивная система залпового огня БМ-21 «Град», самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", автомобили КамАЗ и Урал.

Военный оркестр российской базы обеспечит музыкальное сопровождение военного парада в том числе выноса Знамени Победы, приветствия командующего парадом, марша пеших и механизированных колонн. Они исполнят более 15 мелодий военных лет в маршевом варианте.

Наряду с традиционными маршевыми произведениями будут исполнены мелодии известных песен времен Великой Отечественной войны, адаптированных к торжественному прохождению парадных расчетов.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа