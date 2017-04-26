В Узбекистане почтили память жертв ташкентского землетрясения

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В столице Узбекистана, городе Ташкент прошла церемония возложения цветов к монументу "Мужество", возведенному в эпицентре катастрофы. В день 50-летия землетрясения также состоится международный круглый стол "Дружба народов победила стихию", организованный представительством Россотрудничества в Узбекистане.







В результате ташкентского землетрясения центральная часть города была практически полностью разрушена. В эпицентре (в центре города) магнитуда составляла 5,3, зона максимальных разрушений составляла 10 квадратных километров. Восемь человек погибли, несколько сотен человек получили травмы. Полностью или частично было разрушено более 36 тысяч жилых домов и общественных зданий. Без крова остались более 78 тысяч семей, или свыше 300 тысяч человек.

В результате землетрясения центральная часть Ташкента была практически полностью разрушена. Подверглись разрушению более 2 миллионов квадратных метров жилой площади, 236 административных зданий, около 700 объектов торговли и общественного питания, 26 коммунальных предприятий, 181 учебное заведение, 36 учреждений культуры, 185 медицинских и 245 промышленных зданий. Без крыши над головой остались 78 тысяч семей или свыше 300 тысяч человек из проживавших тогда в Ташкенте полутора миллионов. По решению правительства вместо восстановления разрушенных старых одноэтажных глинобитных домов на их месте были построены новые современные многоэтажные дома.

Такая масштабная реконструкция центра крупного города стала возможна в результате помощи всей страны (СССР) в восстановлении Ташкента. Благодаря усилиям союзных республик, была осуществлена реконструкция и построены несколько новых микрорайонов как в центре города, так и на свободных площадях в юго-западной части города — на Чиланзаре. Многие дома, кварталы и улицы долгое время носили названия городов, помогавших Ташкенту в то трудное время. В честь этого события воздвигнут мемориальный комплекс «Мужество»