Командующий войсками ЮВО проверил боевую готовность подразделений российской военной базы в Армении

/В мире/

Комплексная комиссия под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова проверили организацию учебного процесса и боевой готовности, а также подготовку подразделений 102 российской военной базы, дислоцированной в Армении к началу летнего периода обучения.

В ходе рабочей поездки Александр Дворников провёл командно-штабную тренировку по противодействию терроризму, осмотрел общежития, казармы, госпиталь, материальную базу полигонов «Камхуд» и «Алагяз» и другие объекты социальной инфраструктуры, расположенные в военных городках Гюмрийского военного гарнизона.

В парках боевых машин соединения командующий ЮВО ознакомился с проводимыми мероприятиями по переводу и обслуживанию вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации.

Кроме этого, командующий войсками округа провёл прием по личным вопросам для военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.

Источник: пресс-служба Южного военного округа