Путин выразил соболезнования Президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву

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Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Киргизской Республики Алмазбеку Атамбаеву в связи с трагическими последствиями схода селей в Ошской области.

Глава Российского государства подчеркнул, что в России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.

*Утром 29 апреля оползень сошел на село Аю в Ошской области. Среди 24 погибших как минимум 9 детей. В населенном пункте проживали почти 1,5 тыс. человек, многие дома были уничтожены.

В Кыргызстане 30 апреля объявлен траур по погибшим. При этом, по словам МЧС, возможен повторный сход оползней. Жителей ближайших районов эвакуировали. На месте трагедии в дневное время продолжатся поисковые операции.