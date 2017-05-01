Россиянин отнял у колумбийских повстанцев оружие и сбежал из плена

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42-летний гражданин России и Армении Арсен Восканян умудрился попасть в плен к колумбийским повстанцам, но отказался быть безвольной жертвой.

Повстанцы сказали, что российское посольство в Колумбии попросило освободить Восканяна и передать его Красному кресту. В АНО стали готовить пленника к освобождению, но он сбежал. При побеге он похитил оружие и «серьезно ранил» пятерых человек, сообщается в пресс-релизе на сайте группировки .

При побеге Восканян был ранен. Где он сейчас, неизвестно. База повстанцев, откуда он сбежал, находится на северо-западе Колумбии среди джунглей департамента Чоко.

В ноябре 2016 его схватили участники леворадикальной Армии национального освобождения (АНО). По всей видимости, в джунглях Арсен ловил ядовитых лягушек, чтобы потом провести их контрабандой и неплохо на этом заработать.

По данным колумбийского издания El Tiempo, Восканяну 42 года. В России он работал таксистом.

Группировку АНО признали террористической организацией в Колумбии, США, Евросоюзе, Перу и Канаде. Ее члены занимаются вымогательством и похищениями. По данным правозащитников, с 2000 по 2007 годы погибли 153 заложника, которых похитила АНО.

Источник: RTVi