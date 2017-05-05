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ИГИЛ* поклялись убить хакера, заполнившего 250 их аккаунтов в соцсетях гей-порно

Запрещенная на территории России организация «ИГИЛ» поклялась убить человека, который взломал 250 игиловских твиттер аккуантов и заполнил их гей-порно.

В постах и на страницах аккаунтов ИГИЛ были размещены изображения с символикой гей-движения и заявлениями якобы участников ИГИЛ о сексуальных связях с мужчинами.

WauchulaGhost - хакер, который якобы несёт ответственность за взлом, получил угрозы о предстоящем убийстве и обезглавливании, сообщает The Sun.

WauchulaGhost решил взломать учетные записи ИГИЛ после того как понял, что кто-то должен «противостоять» террористической организации после стрельбы в ночном клубе в Орландо в прошлом году.

Аноним заявил, что после взлома он стал получать изображения с процессом обезглавливания людей и угрозами смерти.

«Это хорошо, потому что, если они сосредотачены на мне, они больше ничего не делают», - сказал аноним.

WauchulaGhost также заявил, что может взломать любой аккаунт ИГИЛ в течении считанных минут, потому что большинство членов террористической организации владеет техническими познаниями на уровне ребёнка.

«Убийства невинных недопустимы», заявил он.

*ИГИЛ или ИГ – запрещённая на территории Российской Федерации террористическая организация Исламское Государство.

Источник: CNN

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Категория: Новости / В мире

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