На Украине началось «Евровидение». без участия России

/В мире/

В Киеве прошла церемония открытия конкурса «Евровидение». Мероприятие проходит в выставочном центре «Парковый».

Жена президента Украины Марина Порошенко открывала мероприятие. Трансляция церемонии ведётся на канале YouTube.

Основная часть конкурса начнется 9 мая после первого полуфинала. А финал пройдёт уже 13 мая.

Ранее Украина заявила, что не пустит в страну представительницу России на конкурсе «Евровидение» Юлию Самойлову, так как Самойлова посетила территорию Крыма после присоединения его к России.