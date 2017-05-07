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На Украине началось «Евровидение». без участия России

В Киеве прошла церемония открытия конкурса «Евровидение». Мероприятие проходит в выставочном центре «Парковый».

Жена президента Украины Марина Порошенко открывала мероприятие. Трансляция церемонии ведётся на канале YouTube.

Основная часть конкурса начнется 9 мая после первого полуфинала. А финал пройдёт уже 13 мая.

Ранее Украина заявила, что не пустит в страну представительницу России на конкурсе «Евровидение» Юлию Самойлову, так как Самойлова посетила территорию Крыма после присоединения его к России.

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Категория: Новости / В мире

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