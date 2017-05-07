«Бессмертный полк» в Германии

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В прошлом году «Полк» промаршировал в Берлине. Тогда в шествии приняло участие примерно 500 человек, среди которых были и участники из других городов Германии, а также из России, Голландии, Италии и Кипра. Марш в Берлине привлёк к себе много внимания, в том числе и среди немецкой общественности. Немецкие СМИ проект оценили и назвали его «акцией, преисполненной достоинства». Сообщает "Русская Германия".

В этом году ораганизаторы ожидают около тысячи участников. 9 мая в Германии рабочий день и многи желающие просто не смогут принять участие.

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В 2011 году в Томске журналисты Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев заметили, что всё меньше и меньше ветеранов принимает участие в уличных шествиях в День Победы, и решили восстановить справедливость: герои, отстоявшие свободу страны, должны видеть праздник — пусть даже с фотографий. Они опирались на стихийно возникшую ещё в советское время традицию, когда люди приносили фотографии своих родственников к мемориалам павшим. День 9 мая 2012 года и стал датой рождения движения в его современном виде: тогда по призыву инициаторов проекта (получивших поддержку местной телекомпании «ТВ2» по улицам Томска прошла колонна жителей города, которые несли в руках плакаты с фотопортретами своих родственников, воевавших в Великой Отечественной войне. В акции, получившей название «Бессмертный полк», приняло участие более шести тысяч человек, которые несли более двух тысяч портретов участников войны.

Освещение в региональных и федеральных СМИ привело к тому, что популярность идеи, предложенной создателями акции, резко выросла. После мая 2012 года вокруг Томска начало складываться сообщество координаторов из разных городов и стран. В декабре 2012 года желание организовать акцию у себя высказали 15 городов России. Это Тула, Урюпинск, Калуга, Барнаул, Курган, Киров, Чебоксары, Новокузнецк, Пермь, Архангельск, Благовещенск, Новосибирск, Екатеринбург, Волгоград, Ачинск, Красноярск, Абакан, Кызыл, Омск. К февралю 2013 года количество городов выросло до 30, в четырех странах (Россия, Украина, Казахстан, Израиль, они предствляли четыре государства (это Россия, Украина, Казахстан, Израиль. В 2013 году к 68-летию Победы в Великой Отечественной войне акция была проведена в 120 городах и сёлах России (в одном только Томске количество участников значительно превысило штатную численность а[3]), а число городов-участников акции увеличилось до 120. В 2014 году количество городов выросло до 500— «Бессмертный » в тот год прошёл в 500 городах в семи странах мира. В 2015 году «Бессмертный полк» прошёл в 1150 населенных пунктах семнадцати стран мира, а в 2016 году — в 42 странах.