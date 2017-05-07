К Путину весь мир ездит решать вопросы — киевский политолог

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Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию и ее встреча с президентом Владимиром Путиным показал, что РФ не находится в международной изоляции.

Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук.

«Этот визит показал, что можно долго рассказывать для внутреннего украинского потребителя о том, что Россия и Путин находятся в международной изоляции, что Путин обречен, но как показывает реальная практика, когда необходимо решать какие-то вопросы, все едут к Путину. Причем и Меркель, и Тиллерсон, и президент Турции Эрдоган, и премьер Японии — все едут к Путину. Законы истории и логики развития человечества никто не отменял: сильные решают вопросы с сильными, а со слабыми никто вопросов не решает — их просто ставят перед фактом», — сказал политолог.

topnewsrussia.ru