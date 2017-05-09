Американский посол, впечатленный акцией "Бессмертный полк" в России, обратился с призывом к народам США и РФ

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Посол США в России Джон Теффт заявил, что "Бессмертный полк" — один из наиболее трогательных образов, которые останутся в его памяти.

По его словам, акция олицетворяет то, какую высокую цену пришлось заплатить народам Советского Союза для победы в кровопролитной войне 1941-1945 годов. Об этом сообщает "Российский Диалог" со ссылкой на блог дипломата в "Живом журнале". "Видя, как десятки тысяч россиян идут под взорами стольких ушедших героев, вспоминаешь о том, каких человеческих потерь стоила Вторая мировая война", - написал Теффт. Он акцентировал на важности данного марша, так как с каждым годом остается все меньше участников той войны, которые подарили нам будущее. "Они боролись за идею мира и свободы во всем мире - мире, будущее которого решается не под дулом автомата, а на избирательных участках; не диктаторами и их армиями, ведущими завоевания, а самими людьми, которые вправе сами определять свою судьбу", - пояснил американский посол. Он призвал простых американцев и россиян последовать примеру своих дедов - прадедов и сегодня сплотиться за правое дело. В Москве началась акция "Бессмертный полк". Шествие в российской столице проходит уже в шестой раз. Несмотря на аномально холодную погоду, на улицы уже вышли тысячи россиян.

А вот один из молодых телевизионных журналистов Украины Василь М. у себя на странице в Фейсбуке задался вот таким вопросом: "...можно эту колонну "бессмертного полка" сразу же сопроводить на вокзал, лишить гражданства и на Москву?.."(https://www.facebook.com/vasyl.mamelin?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf)

Как говорится, каждому свое!

Источник: https://www.rusdialog.ru/news/106557_1494328999