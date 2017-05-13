Ученые определили травмы мозга, ведущие к религиозному фундаментализму

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Исследователи определили, что религиозные верования связаны с функционированием определённых зон головного мозга человека.

Статья из журнала "Neuropsychologia" описывает как повреждения в той или иной области мозга, как правило, усиливают религиозный фундаментализм.

«Человеческие убеждения, в том числе религиозные, являются одним из когнитивных и социальных хранилищ знаний, которые отличают нас от других видов и являются показателем того, как эволюция и когнитивные / социальные процессы повлияли на развитие человеческого мозга», - сказал Джордан Графман из Северо-западного университета, автор исследования.

Графман и его коллеги обследовали мужчин-ветеранов войны во Вьетнаме Vietnam Head Injury Study (VHIS) с поражением части мозга, известной как вентромедиальная префронтальная кора. Они обнаружили, что ветераны с этими поражениями выказывали более высокий уровень религиозного фундаментализма по сравнению с теми, у кого нет таких повреждений.

«Изменение характера религиозных верований определяется конкретными зонами в передних частях человеческого мозга, и эти зоны развивались на последних стадиях эволюционирования мозга человека», - объясняет Графман.

Предыдущие исследования показали, что вентромедиальная префронтальная кора, расположенная в лобной доле мозга, является «критическим центром» систем верований. Таким образом повреждение вентромедиальной префронтальной коры, по-видимому, вызывает увеличение религиозного фундаментализма за счет снижения когнитивной гибкости, то есть делает человека более закрытым к новому опыту и повышает шансы стать религиозным фундаменталистом.

Графман отметил, что результаты исследования были ограничены. «Для этого исследования мы вербовали ветеранов Вьетнама с и без травм головного мозга. Это были мужчины-ветераны, американцы. Это ограничивает обобщение других групп людей, включая женщин, людей из других стран, а также людей, которые происходят из культур с отличными изначальными религиозными убеждениями.

«Нам нужно понять, насколько религиозные убеждения отличаются от нравственных, правовых, политических и экономических убеждений в их представлениях в мозге, характере перехода от одной системы убеждений к другой, и происхождении тех знаний, на которые люди опираются выказывая свою приверженность к определённой религии».

Новое исследование помогает выявить связи между функционированием мозга и религиозными убеждениями. Но есть много других факторов, как физиологических, так и психологических, которые нуждаются в дальнейшем изучении.

«Убеждения формировали наше поведение на протяжении тысяч лет и задавали форму дальнейшего развития и изощренности нашего мозга», объяснил Графман. «Такие системы убеждений зависят от многих аспектов наших когнитивных и социальных процессов, и важно понять процесс этого взаимодействия. Например, как открытость вашей личности влияет на ваши убеждения и действия? А как насчет генетической предрасположенности и ее влияния на системы убеждений?»

«В то время как религиозные и другие убеждения могут изучаться выборочно и независимо от других когнитивных и социальных процессов, их зависимость от других функций мозга и взаимодействие с ними будут важной областью исследований в ближайшие десятилетия», - сказал профессор.

Исследование «Биологические и когнитивные основы религиозного фундаментализма» ("Biological and cognitive underpinnings of religious fundamentalism") было написано в соавторстве с Жаном Чонгом, Ирэн Кристофори, Джозефом Бюльбюлиа и Френком Крюгером.