/В мире/
В Турции разбился автобус с туристами, погибли не менее 23 человек
По последним данным в результате ДТП погибло не менее 23 человек, 11 ранены.
ДТП произошло в районе Мармариса на трассе Мугла-Анталья на юго-западе страны. Водитель автобуса потерял управление на опасном повороте горной дороги, из-за чего машина перевернулась.
В автомобиле были туристы из провинции Измир, которые ехали на однодневную экскурсию в Мармарис. О присутствии иностранцев на рейсе не сообщалось.
Источник: РИА Новости