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В Турции разбился автобус с туристами, погибли не менее 23 человек

По последним данным в результате ДТП погибло не менее 23 человек, 11 ранены.

ДТП произошло в районе Мармариса на трассе Мугла-Анталья на юго-западе страны. Водитель автобуса потерял управление на опасном повороте горной дороги, из-за чего машина перевернулась.

В автомобиле были туристы из провинции Измир, которые ехали на однодневную экскурсию в Мармарис. О присутствии иностранцев на рейсе не сообщалось.

Источник: РИА Новости

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Категория: Новости / В мире

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