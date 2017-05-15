Ракетный крейсер «Варяг» Тихоокеанского флота принял участие в морском параде в Сингапуре

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Сегодня флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ракетный крейсер «Варяг» принял участие в морском параде кораблей, посвященном 50-летию со дня создания ВМС Республики Сингапур.

После этого он встал на якорь на рейде военно-морской базы «Чанги» Сингапура.

Всего парадное построение сформировали 25 боевых кораблей из 20 стран мира. Экипажи представляют Россию, Вьетнам, Сингапур, Шри-Ланку, Бангладеш, Бруней, Мьянму, Францию, Малайзию, Индию, Австралию, Новую Зеландию, Пакистан, Филлипины, Китай, Таиланд, Канаду, Японию, США и Южную Корею.

Экипаж российского крейсера также принял участие в церемонии открытия памятника военным морякам на базе «Чанги».

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и танкера «Печенга» выполняет задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 1 апреля 2017 года.

Во время дальнего океанского плавания корабли совершили заходы в порты Пусан (Южная Корея), Манила (Филлипины), Камрань (Вьетнам) и Саттахип (Таиланд).

Основная цель похода – демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

Источник: Пресс-служба Восточного военного округа