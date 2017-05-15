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Крокодилы съели священника, демонстрировавшего, как Иисус ходил по воде

В Зимбабве пастор стал жертвой крокодилов пытаясь перейти "Крокодилью реку".

Неудачливый пастор Джонатан Мтетва воздавал молитвы напротяжении недели перед попыткой пересечь реку с крокодилами.

По словам прихожан очевидцев на последней проповеди пастор рассказыал о вере.

"Он обещал, что продемонстрирует нам сегодня свою веру, но, к сожаленью, всё кончилось тем, что его съели три больших крокодила прямо на наших глазах",- сообщил один из очевидцев.

"Мы все еще не понимаем, как это произошло, потому что он постился и молился целую неделю. А они [крокодилы] съели его за пару минут".

"Все, что осталось от него, когда они закончили есть его - это пара сандалий и его нижнее белье, плавающее над водой".

Источник: Daily Post

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Категория: Новости / В мире

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