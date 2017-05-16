Эксперт: У ААС никаких преимуществ за исключением того, что, возможно, в них можно вшить цифровую защиту

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Институт интегральных схем общества Фраунгофера в Германии объявил о закате эпохи формата MP3. Срок действия патента истек еще в апреле. Рано похоронили, считает директор студии звукозаписи Musicforsale Виктор Краснов. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.

Я не согласен с тем, что он исчезает. Он очень активен, продуктивен. По крайне мере, в той работе, с которой мы имеем дело, она проходит в MP3. Огромное количество хранилищ в социальных сетях также используют MP3, причем, по двум причинам: во-первых, это меньший объем, а, во вторых, это заведомо пониженное качество. Авторские права во многом не распространяются на MP3. Особенно, на его низшие бит-рейты, потому что это не самое хорошее качество, но, для того, чтобы слушать в наушниках, в телефоне - вполне хватает. А на большее этот формат и не претендует», - пояснил эксперт.

По его словам, у преемников формата MP3, семейство ААС, не так уж и много преимуществ.

«Я не вижу у них никаких преимуществ за исключением того, что, возможно, в них можно вшить цифровую защиту контента. Сейчас многие распространители цифрового контента уже начинают вшивать в файлы невозможность их копировать или прослушивать через любые другие устройства или программы. Допустим, загруженная на сертифицированном устройстве музыка, еще год назад могла быть прослушана любым MP3- плейером, а теперь нет, потому что в ней стоит защита. И, возможно, эти форматы, я не могу сказать профессионально, потому, как с ними на этом уровне не сталкивался, но знаю, что многие из них поддерживают цифровую защиту контента. Файл, который закодирован не в формате не MP3, а в каком-то последующем, может проигрываться либо с разрешения, либо только на сертифицированном устройстве, в определенных кодировках. А MP3 – это формат открытый, и его можно запускать. И вопрос не в качестве звучания, не в файле, не в устаревании формата. Это чисто коммерческий вопрос защиты авторских прав. Качество для человеческого уха неразличимо, потому что оно воспринимает качество звука, которое ему выдает воспроизводящее устройство. Если это плохое устройство, трехкопеечное компьютерное колонковое включение, то ему можно подключить любого уровня звук, но, оно будет выдавать звук низкого уровня», - пояснил эксперт.