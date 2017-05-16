На Украине заблокируют доступ к «Яндексу», «ВКонтакте» и «Одноклассникам»

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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о блокировке доступа к соцсетям на территории страны. Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства.

В указе говорится, что доступ будет заблокирован на три года к таким ресурсам как соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Будут заблокированы все другие сервисы и Mail.Ru Group и сервисы «Яндекса». Также будут блокиироваться сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

Блокирование активов, запрет на транзакции и вещание также введены против крупнейших российских телекомпаний: «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезда», ТНТ, РЕН-ТВ.

Порошенко ввел в действие решение СНБО о продлении на год санкций против России. Указу №133/2017 был подписан 15 мая, санкции продлеваются на год против 1 тыс. 228 физических и 468 юридических лиц.

Источник: Президент Украины