В подразделения радиоэлектронной борьбы российской военной базы ЮВО в Абхазии поступили новые мобильные комплексы

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В начале текущего года в подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии поступили современные мобильные комплексы «Леер-2» на базе бронеавтомобиля «Тигр».

«Автоматизированный комплекс РЭБ «Леер-2» на базе вездехода «Тигр» является уникальным и не имеет аналогов в мире. Он предназначен для проведения радиоразведки источников радиоизлучений и радиоподавления радиоэлектронных средств (РЭС) противника.

Кроме того «Леер-2» позволяет создавать реальную помеховую обстановку, имитировать работу различных РЭС, а также проводить оценку электромагнитной обстановки. Такой комплекс может работать в непосредственной близости от переднего края противника, что существенно повышает его эффективность.

«Экипаж 8-ми тонного бронеавтомобиля составляют 2 человека - водитель и оператор. Скорость движения по шоссе до 140 км/час. Броня машины защищает от автоматно-пулеметного огня и взрывов гранат» - пояснил начальник службы РЭБ военной базы майор Виталий Николаев.

С началом летнего периода обучения в ходе тактических учений и занятий по тактико-специальной подготовке военные специалисты РЭБ соединения детально изучат порядок развертывания и свертывания «Леер-2», ведения радиоразведки и радиоподавления радиоэлектронных средств условного противника.

Источник: пресс-служба Южного военного округа