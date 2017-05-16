В Канаде состоялся дебют хорошо сохранившегося динозавра

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На недавно открывшейся выставке динозавров в Королевском музее палеонтологии Тирреля в Альберте (Канада) представили останки хорошо сохранившегося динозавра.

Останки замечательно законсервированной «мумии» динозавра хорошо сохранились, их возраст оценивается в 110 млн лет. Этого травоядного нодозавра, который в дикой природе весом достигал 1,3 тонн, а в длину бил порядка 5,5 метра, обнаружили еще 6 лет назад канадские шахтеры. «У нас не просто скелет, а динозавр, каким он и должен быть», — цитирует National Geographic исследователя Калеба Брауна.

Этого нодозавра делает уникальным размер, но его почти беспрецедентное состояние сохранности. Во-первых, костей не видно; большая часть скелета не видна, потому что покрыта окаменевшей кожей и «заключена в неповрежденную броню».

По словам Смитсоновского музея естественной истории, нодозавры были травоядными животными, которые ходили на четырех ногах и были покрыты танковыми броней и усеяны шипами для защиты.

Этот нодозавр - новый вид и новый род. Эксперты музея говорят, что это самый старый известный динозавр из Альберты и самый хорошо сохранившийся из бронированных динозавров, когда-либо найденных.

Нодозавр был найден ещё в 2011 году. Ни о чём не подозревающий экскаваторщик обнаружил его, работая в шахте нефтеносных песков. Потребовалось шесть лет и 7000 кропотливых часов реконструкции, чтобы нодозавр был готов встретиться с общественностью.

National Geographic сообщает, что мумифицированный нодозавр весит 2500 фунтов, не так далеко от его боевого веса в 3000 фунтов, оцененного экспертами. Ученые полагают, что этого нодозавра, возможно, унесла в море река при наводнении. Миллионы лет на дне океана минералы замещали броню и кожу динозавра, сохранив реалистичность формы.

Аналогичный рогатый вид динозавра был недавно идентифицирован в Музее в Торонто. Этот ископаемый родич, первоначально найденный в Монтане, также содержал мягкие ткани, такие как чешуйки и части рога. Но ещё ни разу не находились столь реалистичные останки, как нодозавр Альберты.

Источник: CNN