Human Rights Watch потребовала от президента Украины отменить блокировку российских сайтов

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Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) требует от Порошенко разблокировать доступ к российским соцсетям на территории Украины.

Такое заявление HRW разместила на своём сайте 16 мая.

«Это еще один пример, с какой лёгкостью президент Порошенко неоправданно пытается контролировать общественный дискурс в Украине», - заявила Таня Купер , исследовательница Human Rights Watch в Украине. «Порошенко может попытаться оправдать этот шаг, но это циничное, политически целесообразное нападение на право на информацию, затрагивающее миллионы украинцев, их личную и профессиональную жизнь».

Указ президента о введении санкций был опубликован 16 мая 2017 года. Он является одним из серии мер, предусматривающих экономические санкции для физических и юридических лиц, связанных с российским правительством. Такие санкции включают замораживание активов в Украине и другие экономические и финансовые ограничения. Для отдельных лиц это также означает запрет на въезд в Украину.

Источник: Human Rights Watch