Чайхана Новороссийск
Курс валют
56.26
62.04
/В мире/

Human Rights Watch потребовала от президента Украины отменить блокировку российских сайтов

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) требует от Порошенко разблокировать доступ к российским соцсетям на территории Украины.

Такое заявление HRW разместила на своём сайте 16 мая.

«Это еще один пример, с какой лёгкостью президент Порошенко неоправданно пытается контролировать общественный дискурс в Украине», - заявила Таня Купер , исследовательница Human Rights Watch в Украине. «Порошенко может попытаться оправдать этот шаг, но это циничное, политически целесообразное нападение на право на информацию, затрагивающее миллионы украинцев, их личную и профессиональную жизнь».

Указ президента о введении санкций был опубликован 16 мая 2017 года. Он является одним из серии мер, предусматривающих экономические санкции для физических и юридических лиц, связанных с российским правительством. Такие санкции включают замораживание активов в Украине и другие экономические и финансовые ограничения. Для отдельных лиц это также означает запрет на въезд в Украину.

Источник: Human Rights Watch

Другие новости по теме:

Категория: Новости / В мире

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Детские санатории в Туапсинском районе подготовили к новому сезону

Как выглядит Украинский App Store после указа о блокировке российских сайтов

В Краснодаре пройдет первенство России по пляжному гандболу

Human Rights Watch потребовала от президента Украины отменить блокировку российских сайтов

В центре Ростова во время дорожных работ нашли древний скелет

Ливнёвые канализации Новороссийск