Армения передала России солдата, убившего семью в Гюмри

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Армения передала России российского солдата Валерия Пермякова, убившего семь человек в городе Гюмри и приговоренного к пожизненному сроку.

Пермяков будет отбывать наказание на территории России, которая гарантировала исполнение приговора.

Валерий Пермяков 12 января 2015 года сбежал с российской военной базы в Гюмри, проник ночью в дом семьи Аветисян и застрелил из автомата шесть человек, а полугодовалому младенцу нанес несколько ударов штыком. Затем Пермяков попытался скрыться в Турции, но был задержан на границе российскими пограничниками.

После убийства в Гюмри и Ереване прошли массовые акции, участники которых требовали передать Пермякова армянским властям и судить по законам Армении.

В августе 2016 года Ширакский областной суд Армении, заседание которого проходило на территории российской военной базы, приговорил Пермякова к пожизненному заключению за убийство. Ранее российский гарнизонный суд дал рядовому 10 лет колонии за дезертирство и хищение оружия.

Источник: Медуза