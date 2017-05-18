В Турции перевернулся автобус с украинскими туристами

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На юге Турции перевернулся автобус с туристами. Турецкие СМИ сообщают, что пассажирами были российские туристы. Однако, посольство России в Анкаре заявило, что в ДТП пострадали граждане Украины.

Украинские СМИ также сообщают, что пострадали отдыхающие из Украины. По предварительным данным пострадало 18 человек, в том числе 2 турецких граждан.

Пострадавшие доставлены в больницу. Об этом сообщил Департамент консульской службы МИД Украины.

По сообщению турецкого издания Hurriet Daily News , ДТП произошло на юго-западе Турции, когда автобус двигался из города Мугла в Денизли.

Источник: Hurriet Daily News