Курс валют
56.74
62.96
/В мире/

В Турции перевернулся автобус с украинскими туристами

На юге Турции перевернулся автобус с туристами. Турецкие СМИ сообщают, что пассажирами были российские туристы. Однако, посольство России в Анкаре заявило, что в ДТП пострадали граждане Украины.

Украинские СМИ также сообщают, что пострадали отдыхающие из Украины. По предварительным данным пострадало 18 человек, в том числе 2 турецких граждан.

Пострадавшие доставлены в больницу. Об этом сообщил Департамент консульской службы МИД Украины.

По сообщению турецкого издания Hurriet Daily News, ДТП произошло на юго-западе Турции, когда автобус двигался из города Мугла в Денизли.

Источник: Hurriet Daily News

Другие новости по теме:

Категория: Новости / В мире

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В Турции перевернулся автобус с украинскими туристами

Армения передала России солдата, убившего семью в Гюмри

Бюджетные деньги на помощь ипотечникам закончились до рассмотрения всех заявок

Сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира

Губернатор Кубани раскритиковал состояние городского пляжа в Анапе

Ливнёвые канализации Новороссийск