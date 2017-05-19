На Change.org разместили петицию требующую извинений от Time Magazine

/В мире/

На портале change.org (англоязычная часть) размещена петиция требующая от журнала Time извинится и признать факт целенаправленной манипуляции общественным мнением. Причина побудившая человека создать петицию - крайне некорректное отношение к изображению храма Василия Блаженного. Редакторы журнала удалили с церкви кресты, главный символ христианства.

По мнению автора удаление крестов с куполов собора в обложке Time Magazine замаскировало тот факт, что это здание - и, следовательно, все остальные русские соборы в этом стиле - на самом деле является христианской церковью. Это позволило Time Magazine показать эту церковь как опасную для Америки, не раскрывая, что они на самом деле являются христианскими церквями.

Свежий номер TIME вышел с обложкой, на которой изображен Белый дом, в процессе трансформации в здание напоминающий храм Василия Блаженного. Для большего трагизма с куполов были удалены кресты. А CNN назвала купола минаретами. Оплошность заметил заместитель начальника бюро агентства Bloomberg в Москве Скотт Роуз. Позже статью отредактировали.

Подписать петицию .