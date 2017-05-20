Обладательница медали за героизм совершила жестокое убийство

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Жительницу Северо-Казахстанской области, которую наградили медалью «За героизм в чрезвычайной ситуации», осудили за убийство.

Как оказалось за год до своего подвига она зарезала соседа и закопала тело на огороде.

В 2012 году она пыталась выгнать из своего дома пьяного соседа, но он не хотел уходить. Тогда девушка ударила его ножом, а потом добила поленом по голове. На тот момент ей было 24 года. А в на следующий год она совершила подвиг, о котором говорил весь регион. Девушка вытащила из воды 40-летнего тонущего односельчанина, за что и получила медаль.

В суде Ксения призналась, что все это время ее мучила совесть. За пять лет, прошедших после убийства, она похоронила обоих родителей, начала пить и приобрела серьезное заболевание печени. Преступление раскрыли только после того, как она в пьяном угаре проговорилась своим собутыльникам. За убийство ее приговорили к семи годам колонии.

"В мешок погрузила и вот так поволокла на задний двор. Там у них баня была и септик, она в эту яму его погрузила и закидала мусором, землей, как она объяснила", - рассказал Сергей Викторенко, председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Северо-Казахстанской области.

Источник: сайт телеканала КТК