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/В мире/

Появилось видео нападения толпы на россиянина в Мексике

В мексиканском городе Канкуне разъяренная толпа напала на дом россиянина Алексея Макеева, известного своими видеороликами с оскорблениями в адрес жителей Мексики.

В видео с места происшествия видно, как вооруженные мужчины атакуют дом россиянина, внутри через разбитое окно можно разглядеть и его самого. После этого мужчина пытается сбежать через крышу. По данным местных СМИ, в нападении участвовали более сотни человек.

Другой проживающий в Канкуне россиянин сообщил РИА Новости, что Макеева доставили в больницу. Также, по его словам, Макеев убил одного из напавших на него мексиканцев. Официального подтверждения этому из посольства РФ в Мексике пока не поступало.

По словам консула РФ в Мехико Дмитрия Болбота, Алексей Макеев – весьма известный персонаж, причем в России о нем снимали передачу "Чистосердечное признание", в которой утверждалось, что он психически болен.

Источник: РИА Новости

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Категория: Новости / В мире

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