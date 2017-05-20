Казахстанка рассказала, как ее совратил женатый начальник

/В мире/

Служебный роман – явление, которое не искоренить никакими правилами. И даже если в компании прописаны нормы, согласно которым любовь на рабочем месте запрещена, пока люди продолжают знакомиться и влюбляться, офисные романы будут существовать. То есть, практически всегда.

Казахстанцы поделились с корреспондентом NUR.KZ своими историями любви на работе.

История первая, на расстоянии

Когда Эрика пришла работать в новую компанию, первым, кто поздравил ее с этим и пожелал успехов, оказался Виктор. Несмотря на то, что фирма была одна, работали ребята в разных филиалах и даже городах – она в Алматы, а он в Астане. Она – рядовой служащий, он – директор филиала.

Сначала девушка не обратила внимания на первое проявление интереса мужчины, но, когда на общем собрании компании увидела Его… Эрика признается, что Виктор заинтересовал ее – симпатичный, приятный молодой человек.

Оказалось, интерес взаимен – мужчина пригласил Эрику прогуляться по городу. Так, в прогулках под луной и дневных собраниях прошла неделя, Виктору пришла пора уезжать обратно, в Астану.

«Я думала, что это был просто служебный роман, не верила, что это серьезно. Я – женщина, уже побывавшая замужем, с ребенком, не была наивной. Однако через некоторое время он пригласил меня в Астану и купил билет. С тех пор прошло полгода, и вот уже несколько дней, как мы официально женаты», - рассказывает Эрика.

На работе ребята старались не афишировать свои отношения, боясь сплетен и слухов. А выйдя замуж за коллегу, Эрика и вовсе уволилась из компании и нашла другую работу – теперь в Астане.

История вторая, конкурентная

Юлия и Илья тоже познакомились на работе. Молодые специалисты постоянно конкурировали между собой в работе, борясь за место. Порой конкуренция перерастала в неприязнь. Потом молодые люди узнали друг друга получше, подружились, а через три с половиной месяца решили пожениться.

После свадьбы руководство компании узнало об отношениях и ... отнеслось негативно. Молодых стали ставить в разные смены и разные филиалы, старались всячески сделать так, чтобы молодожены не пересекались по работе. Что ж, может, это и правильно. Препятствий было много, и в итоге обоим пришлось сменить место работы – на сей раз они устроились в разные фирмы.

Юлия вспоминает, что у них с Ильей было пари – кто первый догадается об отношениях. Так, первой оказалась одна из коллег, которые увидела, как заботливо девушка насыпает сахар в чай молодому человеку за обедом.

Коллеги удивились переменам, ведь они видели, что знакомство молодых людей изначально прошло не очень гладко, а потом и вовсе отношения стали неприязненными. Любви от них никто не ожидал.

История третья, несчастливая

Историю Айданы и Досжана можно назвать практически типичной – молодая девушка познакомилась на работе с мужчиной, лет на десять старше себя, начальником, да еще и женатым. Конечно, начиналось все невинно – вполне нормальные рабочие отношения, возможно, порой перетекающие в дружбу.

Как Айдана и Досжан стали встречаться, они и сами не заметили.

Мужчина всячески помогал девушке в работе, старался помочь ей освоиться в новом коллективе. Между делом стали возникать совместные обеды, а порой и ужины – работа частенько заканчивалась поздно. Так продолжалось довольно долгое время, до тех пор, пока девушке не надоела эта тайная служебная любовь.

Несмотря на то, что молодые старались держаться друг от друга на максимальном расстоянии при коллегах, по офису поползли слухи.

Позитивного конца у этой истории не оказалось – Айдане пришлось уволиться из компании, хоть и с положительными рекомендациями. А Досжан перешел на другую должность в другом городе. С тех пор они больше не виделись.

Источник: nur.kz