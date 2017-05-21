Умер бывший президент Удмуртии Александр Волков

/В мире/

20 мая в возрасте 65 лет в Германии после продолжительной болезни скончался первый президент Удмуртской Республики, член Совета Федерации РФ от Удмуртской Республики, заместитель председателя комитета верхней палаты парламента по науке, образованию и культуре Александр Волков.

Волкову было 65 лет. С 1993 года он занимал должность председателя совета министров Удмуртской Республики, в 1995 году был избран председателем Госсовета Удмуртии, в 2000 году был избран первым президентом Удмуртии. В 2004 году он был переизбран на этот пост. В 2009 году депутаты Госсовета Удмуртии наделили Волкова полномочиями президента республики.

В 2014 году в связи с истечением срока полномочий Волкова врио главы Удмуртской Республики был назначен Александр Соловьев.

Источник: ТАСС