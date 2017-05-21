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КНДР запустила баллистическую ракету неизвестного типа

Северная Корея запустила баллистическую ракету в акватории своего восточного побережья, ее второе ракетное испытание за неделю, которое, по словам Южной Кореи, разбило надежды нового либерального правительства Юга на мир между соседями.

Точно идентифицировать тип ракеты не удалось. Ракета пролетела около 500 километров и упала недалеко от берегов КНДР. В Сеуле утверждают, что ракета, по всей видимости, не была межконтинентальной. Предполагается, что пуск не представлял угрозы для России, а ракета была своевременно обнаружена российскими ПВО.
КНДР до сих пор находится под действием международных санкций в связи с отказом прекратить испытания баллистических ракет и свернуть ядерную программу. Пхеньян неоднократно заявлял, что близок к созданию ядерной боеголовки и межконтинентальной баллистической ракеты, способной долететь до территории США.

Источник: Медуза

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Категория: Новости / В мире

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