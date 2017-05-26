В Абхазии зенитчики провели учебные противовоздушные бои со штурмовиками Су-25 и истребителями МиГ-29

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Военнослужащие зенитных ракетных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии подвели итоги боевой подготовки за прошедший зимний период обучения.

Зенитчики соединения за 5 месяцев обучения провели около 40 тактических учений и тренировок по управлению огнем, что на 15 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ходе учений специалисты противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и поразили до 600 учебных воздушных целей.

Уникальным эпизодом боевой учебы подразделений военной базы являются учебные противовоздушные бои, в которых роль условного воздушного противника выполняла авиагруппа штурмовиков Су-25 и истребителей МиГ-29 объединения ВВС и ПВО ЮВО. Специалисты ПВО в режиме реального времени успешно отработали задачи по маневренным и скоростным воздушным целям.

В ходе учебных боев военнослужащие применяли различное вооружение, в т.ч. зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Оса-АКМ», «Стрела-10» и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла». Поражение средств воздушного нападения условного противника производилось электронными пусками ракет.

По итогам зимнего периода обучения зенитные ракетные подразделения российской военной базы в Абхазии были положительно оценены комплексной комиссией штаба ЮВО.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа