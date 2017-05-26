Исследовательское судно «Адмирал Владимирский» осуществляет проводку учебного парусника «Надежда» в Аденском заливе

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Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота «Адмирал Владимирский», совершающее дальний океанографический поход, приступило к сопровождению через потенциально опасные районы Аденского залива учебного парусного судна «Надежда».

В частности, ОИС «Адмирал Владимирский», на борту которого находится подразделение антитеррора из числа военнослужащих соединения морской пехоты Балтийского флота, осуществляет сопровождение парусника «Надежда» через Баб-Эль-Мадебский пролив, Аденский залив к острову Сокотра в Индийском океане. Планируется, что суда прибудут к острову Сокотра до 31 мая.

«Надежда» – учебный трехмачтовый корабль, принадлежит Федеральному государственному унитарному предприятию Дальневосточного бассейного филиала «Росморпорт». В настоящее время находится в учебном походе вместе с курсантами Морского государственного университета им. Адмирала Г.И.Невельского на борту.

ОИС «Адмирал Владимирский» вышел из Кронштадта 6 апреля 2017 года. За это время судно преодолело Балтику и Северное море. Далее через пролив Ла-Манш «Адмирал Владимирский» вышел в Атлантический океан, миновал Гибралтар и Средиземное море, вышел в Индийский океан, оставив за кормой свыше 5 тысяч морских миль.

В рамках одиночного плавания экипаж океанографического судна Балтийского флота с 22 по 28 апреля побывал с деловым заходом в порту княжества Монако. Там «Адмирал Владимирский» находился в период проведения 19-й Международной гидрографической конференции и 1-й сессии ассамблеи Международной гидрографической организации.

В Индийском океане экипажем судна проводится маршрутный промер, обследование вновь обнаруженных отличительных глубин и навигационных опасностей, составит характеристики районов плавания, а также проведет сбор сведений для корректуры карт, руководств и пособий для плавания на всем протяжении похода.

Источник: пресс-служба Балтийского флота