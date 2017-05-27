В США умер известный политолог Збигнев Бжезинский

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Американский политолог и государственный деятель Збигнев Бжезинский ушел из жизни в возрасте 89 лет.

О его смерти в городе Фоллс Черч сообщила дочь, журналистка Мика Бжезинская.

"Мой отец спокойно скончался сегодня ночью", ? рассказала она.

Бжезинский с 1977 по 1981 находился на посту советника по национальной безопасности президента США Джимми Картера.

На государственной службе был известен работой над глобальной стратегией антикоммунизма и концепцией американской гегемонии нового типа.

В 1997 году он написал известную книгу "Великая шахматная доска: главенство Америки и ее геостратегические императивы".

После ухода из Белого дома Бжезинский регулярно комментировал деятельность шести президентских администраций США. Отметим, что он негативно отзывался о команде Дональда Трампа, чья внешняя политика, по его мнению, не имеет согласованности.