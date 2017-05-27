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Российские самолеты уничтожили более 120 террористов в Сирии

Самолёты ВКС России 25 мая уничтожили 32 пикапа и более 120 боевиков, следовавших из сирийской Ракки в сторону Пальмиры.

Российские военные в Сирии принимают меры, чтобы не дать боевикам ИГ* (запрещённая на территории России террористическая организация) выйти из Ракки в сторону Пальмиры.

«25 мая колонна террористов в составе 39 пикапов с вооружением, направлявшихся к Пальмире, обнаружена и уничтожена самолётами российских ВКС. В результате данных ударов потери ИГИЛ* составили 32 пикапа с установленными на них крупнокалиберными пулемётами и более 120 террористов», - рассказал минобороны России.

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — запрещённая на территории России террористическая организация.

Источник: RT

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Категория: Новости / В мире

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